19 августа, 19:17

«Хатико» из Туапсе дождался своего хозяина из больницы

Пёс, который был на передержке в МВД Туапсе, дождался своего хозяина

Обложка © Telegram / 23 МВД

Полицейские в Туапсинском районе обеспечили временный уход за собакой туриста, экстренно госпитализированного из автокемпинга. Они помогли воссоединить питомца с выздоровевшим хозяином. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошёл 15 августа, когда отдыхавшему из Астрахани в автокемпинге «Радужный» потребовалась срочная медицинская помощь. Мужчину доставили в больницу, а его четвероногий друг остался без присмотра. По словам начальника Новомихайловского отдела полиции Сергея Каракяна, стражи порядка взяли на себя заботу о животном, переместили автомобиль пострадавшего на охраняемую стоянку, а его личные вещи были переданы на ответственное хранение. Заботу о собаке вызвалась взять участковый уполномоченный Наталья Галкина, обеспечившая питомцу передержку до возвращения хозяина.

«К счастью, гость Кубани быстро поправился и после выписки из больницы получил в целости и сохранности вещи, автомобиль и, главное, собаку», — сообщил Каракян.

После улучшения состояния здоровья астраханца сотрудники полиции лично доставили ему пса. На данный момент мужчина вместе со своим верным другом благополучно возвращается домой.

Ранее Life.ru рассказывал, что в горах Кабардино-Балкарии спасатели Эльбрусского отряда МЧС оказали помощь семье туристов, у которой на подъёме к озеру Сылтранкёль пострадали ребёнок и собака. Подросток получил тепловой удар, а пёс по кличке Улий сбил лапы о камни. Семья была благополучно спущена с маршрута.

