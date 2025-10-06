Валдайский форум
6 октября, 05:04

Мужчина избил собаку-инвалида во дворе жилого дома в Подольске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Sbytova

Мужчина избил собаку-инвалида во дворе жилого дома на улице Юбилейная в Подольске Московской области. Жители дома требуют привлечь живодёра к уголовной ответственности.

Видео © Life.ru

Подписчики SHOT рассказали, что хозяйка собаки-инвалида, у которой не работают задние лапки, пошла домой за одеждой для ребёнка, оставив питомца на улице. Нетрезвый мужчина подошёл к собаке и начал к ней тянуться, а та его укусила. Тогда он вытащил её из коляски, а затем несколько раз пнул уползавшее животное. На кадрах с камеры домофона видно, что он поднял и со всей силой кинул собаку об землю, а затем, вытирая руки от крови, пошёл в подъезд. Животное выжило, но характер полученных травм пока неизвестен.

Жильцы дома обратились в полицию и требуют привлечь мужчину к уголовной ответственности по статье о жестоком обращении с животными.

Ранее звезду «Форсажа» объявили в розыск за убийство спаниеля соседа. Позже Гибсон был взят под стражу. Во время суда актёр признал свою ответственность за произошедшее и был освобождён под залог в размере 20 000 долларов.

BannerImage
Андрей Бражников
