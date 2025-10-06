Мужчина избил собаку-инвалида во дворе жилого дома в Подольске

Подписчики SHOT рассказали, что хозяйка собаки-инвалида, у которой не работают задние лапки, пошла домой за одеждой для ребёнка, оставив питомца на улице. Нетрезвый мужчина подошёл к собаке и начал к ней тянуться, а та его укусила. Тогда он вытащил её из коляски, а затем несколько раз пнул уползавшее животное. На кадрах с камеры домофона видно, что он поднял и со всей силой кинул собаку об землю, а затем, вытирая руки от крови, пошёл в подъезд. Животное выжило, но характер полученных травм пока неизвестен.