22 октября, 08:07

Врач объяснила, как защититься от поражающей россиян «безмолвной эпидемии»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amab

В России остеопороз диагностируют у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины старше 50 лет. Это метаболическое заболевание приводит к снижению минеральной плотности костей, из-за чего они становятся хрупкими: перелом может произойти даже при небольшом ударе или падении с высоты собственного роста. Об этом рассказала доцент кафедры эндокринологии МОНИКИ Ирина Крюкова в беседе с «Радио 1».

Она назвала остеопороз «безмолвной эпидемией», ведь болезнь часто развивается скрытно и проявляется уже первым внезапным переломом.

«Он не даёт о себе знать, даже если плотность кости уже очень низкая. Зачастую диагноз ставят клинически уже на основании случившегося перелома, а это — осложнённый остеопороз», — объяснила она.

Если в семье были случаи перелома шейки бедра, риск повышается у последующих поколений. Это повод обратиться к терапевту заблаговременно, не дожидаясь пожилого возраста, говорит врач. Она подчеркнула, что при установленном диагнозе основная цель лечения — профилактика новых переломов с помощью специализированной терапии.

Life.ru узнал у врача, почему осенью участились случаи пневмонии и как её не спутать с ОРВИ

Ранее врач рассказала, какие болезни являются самыми частыми для мужчин старше 50 лет. По её словам, в этом возрасте следует начать следить за сосудами, сердцем и своевременно проходить онкопрофилактику.

