Life.ru узнал у врача, почему осенью участились случаи пневмонии и как её не спутать с ОРВИ

Осенью вероятность заболеть пневмонией существенно увеличивается. Распознать первые признаки этого заболевания, которые часто напоминают простуду, без помощи врача крайне сложно. Врач-пульмонолог, сотрудник Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Александр Пальман в беседе с Life.ru объяснил, что чаще всего приводит к воспалению лёгких.

В холодное время года пневмония появляется наиболее часто из-за двух причин. Во-первых, просто элементарно погодные условия способствуют возникновению каких-то респираторных заболеваний, любых, вирусных, бактериальных, неважно. А второе — сами по себе вирусные инфекции могут в качестве осложнения иметь пневмонию. Александр Пальман Врач-пульмонолог, сотрудник Сеченовского университета, кандидат медицинских наук

По словам специалиста, особенно уязвимыми являются пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями лёгких или сахарным диабетом.

Пульмонолог выделил несколько тревожных признаков, требующих немедленного обращения к врачу. К ним относятся сохранение высокой температуры до 40 градусов более трёх дней, появление одышки, а также повторный всплеск температуры после её временного снижения.

Врач также предупредил, что сейчас вирусы часто ведут себя непредсказуемо, и высокая температура может держаться долго — до 5–7 дней. Это может привести к осложнениям. Пульмонолог советует: если вам хуже или болезнь затягивается, обязательно идите к врачу. Самостоятельно понять, есть ли у вас пневмония, очень сложно.

«Основная идея: вам плохо — покажитесь доктору. Вам не очень плохо, но это затягивается — покажитесь доктору. Самостоятельно поставить диагноз «пневмония» зачастую невозможно», — резюмировал собеседник Life.ru.

