Врач назвал вескую причину развешивать мокрые полотенца на батареи в сезон простуд

Слизистая оболочка носа содержит большое количество иммуноглобулинов, которые «налепляются» на вирусы и лишают их подвижности. Соответственно, чем здоровее слизистая, тем труднее патогену проникнуть в ткани, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Слизистая — это не просто что-то липкое на ощупь. Это то, в чём может завязнуть вирус» — подчеркнул кандидат медицинских наук.

По его словам, основными врагами слизистой являются сухой воздух и стекание секрета из носовых пазух. Поскольку слизистая состоит примерно на 90% из воды, при уровне влажности около 30% её защитные свойства значительно снижаются. Поэтому в спальне нужно иметь увлажнитель воздуха. В ином случае можно использовать народные методы, например, развешивать махровое полотенце на батарее или размещать крупные комнатные растения, которые способствуют увлажнению воздуха.

Кроме того, эксперт выделил вторую проблему — стекание секрета из пазух в носоглотку, которое раздражает и иссушает слизистую. Также собеседник «Газеты.ru» предупредил о третьей проблеме — гастроэзофагеальном рефлюксе, когда желудочный сок может обжечь слизистую, вызывая её воспаление и сухость. Все эти факторы делают организм более уязвимым к вирусным инфекциям. Для улучшения состояния слизистой и удаления лишнего секрета важно промывания носа, которые увлажняют слизистую и снижают раздражение.

Для этого можно использовать можно изотонический раствор (0,9% физраствор) и гипертонический раствор с концентрацией около четверти чайной ложки соли на стакан воды. При ощущении жжения раствор следует разбавлять. Промывать нос следует от одного до двух раз в день и не чаще, чтобы не раздражать слизистую. Для промывания рекомендуются специальные леечки или баллоны, при этом нужно наклонять голову и аккуратно промывать сначала одну ноздрю, затем другую, избегая сильного выдувания носа, чтобы не допустить попадания воды в евстахиеву трубу, отметил врач.