Российские учёные нашли вирус, уничтожающий бактерии пневмонии

Учёные Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН сделали важное открытие в борьбе с опасной бактерией Klebsiella pneumoniae — возбудителем пневмонии, менингита и сепсиса. Эта бактерия часто становится причиной внутрибольничных инфекций и отличается устойчивостью к антибиотикам.

Специалисты обнаружили бактериофаг KlebP_265 — вирус, который буквально «поедает» вредные микробы. Его нашли в образцах мокроты пациентов, перенёсших пневмонию: организм сам производит такие вирусы для защиты.

Эксперименты показали, что KlebP_265 способен разрушать плотную защитную капсулу бактерии, неприступную для антибиотиков. В лабораторных условиях вокруг бактериофага появлялись прозрачные зоны, где колонии Klebsiella полностью исчезали.

Эффективность подтвердили и опыты на животных: все мыши, получившие фаговую терапию, выжили, тогда как в контрольной группе погибли 100% заражённых. Сами фаги безопасны для человека и выводятся печенью.

Учёные отмечают, что бактерии могут вырабатывать устойчивость и к вирусам. В этом случае эффективен «коктейль» из нескольких разных бактериофагов, а иногда даже комбинация с антибиотиками — вместе они работают лучше.