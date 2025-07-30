Врачи обнаружили неизвестную прежде группу крови

Врачи штата Карнатака в Индии заявили об обнаружении уникальной группы крови с новым антигеном. Открытие произошло, можно сказать, по воле случая — в ходе подготовки к хирургическому вмешательству на сердце у 38-летней пациентки из округа Колар. О выявлении новой группы крови сообщает издание The New Indian Express.

Несмотря на первоначальное ложное определение группы крови — медики пришли к выводу, что у женщины O Rh+ (первая положительная, которая считается одной из самых распространённых в мире), — ни один из стандартных образцов не подошёл для переливания. Хирург Анкит Матур из клиники Колара сообщил, что кровь пациентки была «панреактивной», то есть не подходящей ни к одному из тестовых образцов. Примечательно, что донора не получилось найти даже среди 20 родственников.

Операция прошла успешно, в ходе неё кровь для переливания не потребовалась, однако необычный случай привлёк внимание специалистов, и образцы были отправлены в лаборатории Бристоля (Великобритания) и Бангалора (Индия). Спустя десять месяцев молекулярных исследований догадки учёных подтвердились — в крови пациентки обнаружили новый антиген, который получил название CRIB.

Некоторые эксперты связывают возможное происхождение мутации с распространённой практикой браков между близкими родственниками в регионе.