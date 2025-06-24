Единственный носитель: Медики объявили об обнаружении 48-й группы крови

Уникальная группа крови, ранее неизвестная науке, была выявлена у женщины из Гваделупы французскими исследователями. Об этом сообщает BFMTV.

Редчайшая группа крови, получившая название «gwada negative» в честь родного региона пациентки, представляет собой серьёзную угрозу для её жизни. Даже малейшая несовместимость при переливании крови может оказаться фатальной. По словам медицинского биолога Тьерри Пейрарда, на данный момент эта женщина — единственный известный человек в мире с такой уникальной группой крови.

На данный момент в мире, включая последнее открытие, насчитывается 48 видов редких групп крови. Чтобы кровь считалась редкой, она должна быть обнаружена менее чем у четырёх человек из 1000.