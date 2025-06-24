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24 июня, 14:37

Единственный носитель: Медики объявили об обнаружении 48-й группы крови

BFMTV: У француженки из Гваделупы обнаружена 48-я уникальная группа крови в мире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Buzmakova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Buzmakova

Уникальная группа крови, ранее неизвестная науке, была выявлена у женщины из Гваделупы французскими исследователями. Об этом сообщает BFMTV.

Редчайшая группа крови, получившая название «gwada negative» в честь родного региона пациентки, представляет собой серьёзную угрозу для её жизни. Даже малейшая несовместимость при переливании крови может оказаться фатальной. По словам медицинского биолога Тьерри Пейрарда, на данный момент эта женщина — единственный известный человек в мире с такой уникальной группой крови.

На данный момент в мире, включая последнее открытие, насчитывается 48 видов редких групп крови. Чтобы кровь считалась редкой, она должна быть обнаружена менее чем у четырёх человек из 1000.

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А ранее Life.ru писал о россиянке с редкой группой крови, которая погибла в Таиланде, разбившись на байке. Врачи около двух недель боролись за её жизнь и искали доноров.

Мария Любицкая
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