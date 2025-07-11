ВС РФ начали использовать сухую плазму крови для первой медпомощи на передовой
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ВС РФ внедрили новую практику в оказании первой медицинской помощи на линии боевого соприкосновения, начав использовать лиофилизированную плазму крови. Глава Минобороны России Андрей Белоусов получил доклад о том, что по его поручению специалисты всех группировок войск активно применяют этот компонент вблизи передовой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Преимущество сухой плазмы заключается в том, что она не требует особых условий хранения и проста в транспортировке, поскольку вес пакета сухой плазмы составляет порядка 75-90 грамм и представляет собой порошок, устойчивый к механическому воздействию», — указали в министерстве.
Белоусов высоко оценил результаты работы военных медиков, поблагодарив их за службу и преданность делу. Министр также пожелал военнослужащим дальнейших успехов в выполнении поставленных задач, подчёркивая важность их роли в обеспечении безопасности и здоровья солдат на передовой.
Напомним, что ранее Белоусов поставил задачу за месяц разработать меры по улучшению медобслуживания военных на передовой. Министр поручил также оперативно подготовить перечень перспективных медицинских технологий для внедрения в армейскую практику.