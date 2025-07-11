ВС РФ начали использовать сухую плазму крови для первой медпомощи на передовой

ВС РФ внедрили новую практику в оказании первой медицинской помощи на линии боевого соприкосновения, начав использовать лиофилизированную плазму крови. Глава Минобороны России Андрей Белоусов получил доклад о том, что по его поручению специалисты всех группировок войск активно применяют этот компонент вблизи передовой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Преимущество сухой плазмы заключается в том, что она не требует особых условий хранения и проста в транспортировке, поскольку вес пакета сухой плазмы составляет порядка 75-90 грамм и представляет собой порошок, устойчивый к механическому воздействию», — указали в министерстве.

Белоусов высоко оценил результаты работы военных медиков, поблагодарив их за службу и преданность делу. Министр также пожелал военнослужащим дальнейших успехов в выполнении поставленных задач, подчёркивая важность их роли в обеспечении безопасности и здоровья солдат на передовой.