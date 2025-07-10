Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» героям СВО
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Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, которые проявили смелость и героизм во время выполнения своих задач в специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Фото © Telegram / Минобороны
Он поздравил награждённых, поблагодарил их за отличную работу и пожелал успехов в службе. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной России.
Ранее сообщалось, что герой России, гвардии генерал-майор, замглавкома ВМФ Михаил Гудков удостоен медали «Золотая Звезда» посмертно по указу президента РФ Владимира Путина. Награда вручена за исключительную храбрость и самоотверженность в ходе СВО. Подвиг Гудкова — символ верности долгу и героизма. О гибели Михаила Гудкова в Курской области стало известно 3 июля. Генерал-майор погиб 2 июля, выполняя служебные обязанности. Коллеги вспоминают его как отважного человека, преданного флоту.