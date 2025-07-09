5-летнего героя, закрывшего маму от дрона во время атаки в Курске, просят наградить

5-летнего мальчика по имени Анатолий, закрывшего собой маму во время налёта БПЛА на пляж в Курске, просят наградить. Такую инициативу в беседе с Life.ru озвучил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Хочу обратить внимание наших органов, в частности, губернаторов и руководителей ведомств. Также и губернатор Курской области, безусловно, уже обратил на это внимание. Героизм в таком юном возрасте, у нас подрастает очень мужественное, смелое и патриотичное поколение с огромным будущим», — отметил парламентарий.