5-летнего героя, закрывшего маму от дрона во время атаки в Курске, просят наградить
Матвейчев призвал наградить 5-летнего мальчика, закрывшего маму от БПЛА в Курске
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
5-летнего мальчика по имени Анатолий, закрывшего собой маму во время налёта БПЛА на пляж в Курске, просят наградить. Такую инициативу в беседе с Life.ru озвучил депутат Госдумы Олег Матвейчев.
«Хочу обратить внимание наших органов, в частности, губернаторов и руководителей ведомств. Также и губернатор Курской области, безусловно, уже обратил на это внимание. Героизм в таком юном возрасте, у нас подрастает очень мужественное, смелое и патриотичное поколение с огромным будущим», — отметил парламентарий.
Напомним, вечером 8 июля набитые пластитом украинские беспилотники атаковали пляж с людьми в Курске. В результате обстрела погибли трое, включая ребёнка. Ещё 10 человек получили ранения, состояние пяти из них оценивается как тяжёлое. Один из пострадавших — 5-летний Анатолий, он закрыл собой маму во время атаки и получил серьёзные ожоги. Life.ru показывал видео с места — теперь на песке остались кровавые пятна, а вокруг валяются обломки дронов.