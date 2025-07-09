Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 08:58

5-летнего героя, закрывшего маму от дрона во время атаки в Курске, просят наградить

Матвейчев призвал наградить 5-летнего мальчика, закрывшего маму от БПЛА в Курске

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

5-летнего мальчика по имени Анатолий, закрывшего собой маму во время налёта БПЛА на пляж в Курске, просят наградить. Такую инициативу в беседе с Life.ru озвучил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Хочу обратить внимание наших органов, в частности, губернаторов и руководителей ведомств. Также и губернатор Курской области, безусловно, уже обратил на это внимание. Героизм в таком юном возрасте, у нас подрастает очень мужественное, смелое и патриотичное поколение с огромным будущим», — отметил парламентарий.

Стало известно о состоянии 5-летнего мальчика, закрывшего собой маму при обстреле ВСУ
Стало известно о состоянии 5-летнего мальчика, закрывшего собой маму при обстреле ВСУ

Напомним, вечером 8 июля набитые пластитом украинские беспилотники атаковали пляж с людьми в Курске. В результате обстрела погибли трое, включая ребёнка. Ещё 10 человек получили ранения, состояние пяти из них оценивается как тяжёлое. Один из пострадавших — 5-летний Анатолий, он закрыл собой маму во время атаки и получил серьёзные ожоги. Life.ru показывал видео с места — теперь на песке остались кровавые пятна, а вокруг валяются обломки дронов.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Только на Life
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar