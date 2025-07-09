Стало известно о состоянии 5-летнего мальчика, закрывшего собой маму при обстреле ВСУ
Львова-Белова: Пострадавший в Курске мальчик находится в тяжёлом состоянии
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Ребёнок, получивший ранения в результате удара ВСУ по пляжу в Курске, находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
Вооружённые силы Украины накануне нанесли удар по пляжу «Городской». Погибли три человека, есть пострадавшие.
«Трагедия в Курской области. Соболезную семьям погибших. В тяжёлом состоянии пятилетний Анатолий — его вместе с мамой доставляют в ожоговое отделение Детской клинической больницы № 9 им. Сперанского в Москве», — написала Львова-Белова в своём Telegram-канале.
Она уточнила, что находится на связи с региональным омбудсменом Натальей Листопадовой и готова при необходимости оказать дополнительную помощь.
Напомним, вечером 8 июля в результате атаки ВСУ по городскому пляжу в Курске погибли три человека и ещё семь получили ранения, в том числе и пятилетний ребёнок, который закрыл собой маму.