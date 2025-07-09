Стало известно о состоянии 5-летнего мальчика, закрывшего собой маму при обстреле ВСУ

Ребёнок, получивший ранения в результате удара ВСУ по пляжу в Курске, находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Вооружённые силы Украины накануне нанесли удар по пляжу «Городской». Погибли три человека, есть пострадавшие.

«Трагедия в Курской области. Соболезную семьям погибших. В тяжёлом состоянии пятилетний Анатолий — его вместе с мамой доставляют в ожоговое отделение Детской клинической больницы № 9 им. Сперанского в Москве», — написала Львова-Белова в своём Telegram-канале.