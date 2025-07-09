5-летний герой, закрывший маму от дрона в Курске, доставлен в московскую больницу

Сегодня утром маленького Анатолия, который во время обстрела ВСУ в Курске закрыл собой маму, перевезли в Москву. Специальный реанимобиль доставит мальчика с его матерью в НИИ имени Сперанского, где столичные специалисты будут следить за его состоянием. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Тем временем ещё одного пострадавшего — мужчину с проникающими ранениями грудной клетки — после операции готовят к транспортировке из железнодорожной больницы в Курскую областную клинику. Под присмотром медиков остаются ещё четверо пострадавших — их состояние варьируется от тяжёлого до средней степени тяжести. Наши врачи уже провели необходимые хирургические вмешательства и продолжают оказывать медицинскую помощь.

«По последствиям атаки. Сейчас на подомовой обход в Железнодорожном округе вышла комиссия. Специалисты фиксируют все повреждения имущества — всем обязательно окажем помощь в восстановлении», — заключил Хинштейн в своём-телеграм канале.