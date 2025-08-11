Клубок смерти: Исследователи доказали существование «крысиного короля»

Редкий природный феномен, когда хвосты крыс сплетаются в плотный узел, оказался реальностью, а не средневековой легендой. Об этом сообщает National Geographic.

«Это смертный приговор. Животные страдают от постоянных болей», — заявил эстонского учёный Андрея Милютин, изучивший живых особей в 2021 году.

Он также обнаружил, что хвосты чёрных крыс слипаются не сами по себе, а при помощи смеси из глины, помёта и перьев. По его словам, большинство случаев фиксируется зимой, когда животные сбиваются в кучу для тепла.

Особенность явления в том, что сплетённые крысы обречены — они не могут передвигаться за пищей и водой. Некоторые особи пытаются отгрызть себе хвосты, но чаще погибают от обезвоживания и стресса. Милютин стал одним из немногих учёных, наблюдавших этот феномен на живых особях.

Консультант компании RmC Pest Management Consulting Корриган подтвердил, что феномен редок для человеческих наблюдений, но может быть более распространён в крысиной среде. Исторические свидетельства о «крысиных королях» известны с XVI века, когда их считали предвестниками бедствий.

«Конечно, это реально, но это редкость. По крайней мере, редкость для нас, людей. Возможно, не для длиннохвостых крыс мира», — заявил Корриган.