Летучие мыши не виноваты: Учёные поставили точку в происхождении коронавируса

Коронавирус появился естественным путём на рынке в городе Ухань в Китае, а не был выведен в лаборатории. К такому выводу пришла группа учёных, результаты работы которой опубликованы в издании Cell.

Специалисты провели анализ генетической информации, собранной в начале 2020 года на рынке морепродуктов Хуанань, и установили, что очаг вируса находился именно там. По словам исследователей, генетическое разнообразие SARS-CoV-2 связано именно с этим рынком, где была обнаружена повышенная концентрация вируса вблизи и внутри прилавка с дикими животными. Так, SARS-CoV-2 нашли у бамбуковых крыс, енотовидных собак и циветты (также известных, как виверры). Ранее этих представителей фауны уже называли промежуточными хозяева вируса. По всей видимости, летучие мыши не виноваты.