Летучие мыши не виноваты: Учёные поставили точку в происхождении коронавируса
Cell: Коронавирус SARS-CoV-2 появился на рынке в Ухани, а не в лаборатории
Коронавирус появился естественным путём на рынке в городе Ухань в Китае, а не был выведен в лаборатории. К такому выводу пришла группа учёных, результаты работы которой опубликованы в издании Cell.
Специалисты провели анализ генетической информации, собранной в начале 2020 года на рынке морепродуктов Хуанань, и установили, что очаг вируса находился именно там. По словам исследователей, генетическое разнообразие SARS-CoV-2 связано именно с этим рынком, где была обнаружена повышенная концентрация вируса вблизи и внутри прилавка с дикими животными. Так, SARS-CoV-2 нашли у бамбуковых крыс, енотовидных собак и циветты (также известных, как виверры). Ранее этих представителей фауны уже называли промежуточными хозяева вируса. По всей видимости, летучие мыши не виноваты.
Напомним, что после первых случаев заболевания власти Ухани изолировали город от внешнего мира, а после и вовсе запретили жителям покидать свои дома. Впрочем, долго карантин не продлился, и уже в апреле 2020 года выезд из города был разблокирован. Тогда никто не подозревал, что пандемия CoViD-19 унесёт жизни более 7 миллионов человек, а её окончание наступит лишь в 2023 году.
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