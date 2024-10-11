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11 октября, 09:47

Летучие мыши не виноваты: Учёные поставили точку в происхождении коронавируса

Cell: Коронавирус SARS-CoV-2 появился на рынке в Ухани, а не в лаборатории

Коронавирус появился естественным путём на рынке в городе Ухань в Китае, а не был выведен в лаборатории. К такому выводу пришла группа учёных, результаты работы которой опубликованы в издании Cell.

Специалисты провели анализ генетической информации, собранной в начале 2020 года на рынке морепродуктов Хуанань, и установили, что очаг вируса находился именно там. По словам исследователей, генетическое разнообразие SARS-CoV-2 связано именно с этим рынком, где была обнаружена повышенная концентрация вируса вблизи и внутри прилавка с дикими животными. Так, SARS-CoV-2 нашли у бамбуковых крыс, енотовидных собак и циветты (также известных, как виверры). Ранее этих представителей фауны уже называли промежуточными хозяева вируса. По всей видимости, летучие мыши не виноваты.

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Напомним, что после первых случаев заболевания власти Ухани изолировали город от внешнего мира, а после и вовсе запретили жителям покидать свои дома. Впрочем, долго карантин не продлился, и уже в апреле 2020 года выезд из города был разблокирован. Тогда никто не подозревал, что пандемия CoViD-19 унесёт жизни более 7 миллионов человек, а её окончание наступит лишь в 2023 году.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / CrispyPork

Никита Никонов
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