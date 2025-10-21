Врач раскрыла, какие болезни угрожают мужчинам старше 50 лет

Мужчинам после 50 лет стоит в первую очередь следить за сердцем и сосудами и вовремя проходить онкопрофилактику. Об этом рассказала врач‑терапевт Анна Симбирцева.

По её словам, онкориски в значительной степени зависят от наследственности — на приёме врач уточнит, были ли в семье злокачественные опухоли и в каком возрасте. У мужчин повышается вероятность рака простаты: при ночных позывах, ощущении неполного опорожнения мочевого пузыря и других жалобах нужно обсудить с урологом частоту анализа на ПСА и необходимость УЗИ мочевого пузыря и простаты.

Также растут риски колоректального рака, поэтому рекомендуется ежегодно сдавать анализ кала на скрытую кровь с 40 лет и делать колоноскопию раз в 10 лет, начиная с 45. Курильщикам и людям с вредными производственными факторами показана КТ лёгких для исключения рака.

«Все эти заболевания могут быть смертельно опасными, но даже при положительном исходе требуют огромных финансовых и временных затрат, а также периода реабилитации для восстановления привычной активности», — предостерегла Симбирцева в разговоре с «Вечерней Москвой».

Она добавила, что после 50 увеличиваются риски инфаркта миокарда и инсульта, а перечисленные состояния — лишь наиболее частые причины тяжёлых последствий для качества жизни и инвалидизации. Базовый набор обследований включает клинический и биохимический анализы крови с глюкозой, общим холестерином и его фракциями, а также маркерами функции печени и почек.

При избытке массы тела (ИМТ более 25), повышенной глюкозе или липидах дополнительно назначают УЗИ артерий для поиска атеробляшек, УЗИ брюшной полости, анализ на гликированный гемоглобин, ТТГ, мочевую кислоту. ЭКГ рекомендована всем ежегодно, при гипертонии — УЗИ сердца.

