«Доказанная стратегия»: Россиянам объяснили, как поставить старение на паузу

Процесс старения можно целенаправленно замедлять через управление образом жизни, заявил учёный-биолог Александр Тышковский, работающий на стыке Гарварда и МГУ. По его словам, современная наука рассматривает старение как программируемый биологический процесс, который начинается ещё до рождения и поддаётся коррекции в любом возрасте.

Ключевым инструментом измерения старения стали эпигенетические часы, определяющие биологический возраст по метильным меткам на ДНК с точностью до 2-4 лет. Исследования показывают, что эти маркеры реагируют на образ жизни: низкокалорийная диета уменьшает биологический возраст, тогда как курение и алкоголь ускоряют старение органов.

Универсальные механизмы долголетия учёные обнаружили у животных-рекордсменов — голого землекопа и слона. Анализ их генома выявил усиленную систему репарации ДНК и оптимизированный метаболизм как фундаментальные факторы продолжительности жизни. Эти открытия подтверждают, что медленный обмен веществ и эффективное восстановление клеток являются эволюционными ключами к долголетию.

Для практического применения этих знаний собеседник kp.ru рекомендовал четыре стратегии: ограничение калорийности без голодания, регулярную физическую активность, полный отказ от курения и контроль веса. Он подчеркнул, что ожирение вызывает хроническое воспаление, непосредственно связанное с ускоренным клеточным старением, тогда как рациональное питание остаётся наиболее доказанным способом продления жизни.

«Самая эффективная и доказанная стратегия — не ускорять собственное старение. Это значит: не курить, не злоупотреблять алкоголем, поддерживать физическую активность», — заключил учёный.