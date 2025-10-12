Задолго до появления морщин: Учёные выяснили, когда организм начинает стареть

Функционирование рибосомной ДНК — участка генома, необходимого для жизни клеток — поддерживается организмом только до полового созревания человека, после чего запускаются механизмы старения. Об этом рассказали немецкие учёные, их исследование опубликовано в Aging-US.

Для эксперимента были взяты образцы крови 280 человек разного возраста. Затем специалисты изучили пробы на предмет количества копий рДНК и уровня их метилирования, последнее означает момент, когда ген перестаёт быть активным. Так, у детей и подростков число таких клеток постоянно растёт, а значит организм продолжает находиться в молодом состоянии. А вот у взрослых активных копий рДНК становится всё меньше и меньше, что означает старение на уровне клеток.

«Наши данные показывают, что в тканях молодых людей состояние активной рДНК поддерживается на молекулярном уровне. Это может быть частью естественного механизма сохранения клеточной молодости», — сказано в исследовании.

Учёные сделали вывод, что биологическое старение запускается по мере готовности организма к размножению. Как только произошло половое созревание, клетки будто получают сигнал «сворачивать» свою деятельность и начинается процесс замедления всех процессов на клеточном уровне. Такие выводы помогут в будущем «лечить» старение, воздействуя на причины, формирующиеся в юном возрасте, а не бороться косметологическими процедурами лишь с симптомами старости — морщинами, дряблостью, птозом тканей, утверждается в публикации.

