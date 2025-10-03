Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 09:42

Двойной удар по старению: Россиянам объяснили, как кофе и чай меняют здоровье и красоту

РИА ФедералПресс: Сочетание кофе и чая может продлевать жизнь и защищать мозг

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoFeast

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoFeast

Регулярное употребление чая и кофе способно продлевать жизнь людям, страдающим диабетом. К такому выводу пришли японские учёные.

Специалисты объясняют этот эффект богатым составом напитков. В кофе содержатся фенольные соединения и кофеин, а в чае — катехиновые полифенолы и флавоноиды. Эти вещества обладают нейропротекторным действием, защищая клетки мозга и поддерживая когнитивные функции, говорится в исследовании, с которым ознакомилось РИА «ФедералПресс».

Эксперты советуют распределять дневную норму кофеина — от 210 до 400 миллиграммов — на несколько приёмов в первой половине дня. Такой подход позволяет усилить положительное воздействие и одновременно снизить вероятность проблем со сном.

Отрава для организма: В России обнаружили крупные партии чая с ядохимикатами
Отрава для организма: В России обнаружили крупные партии чая с ядохимикатами

Всё хорошо в меру: ранее врач предупредила об опасности кофе — выпитый в избыток напиток раздражает желудок и провоцирует рост уровня кислотности. Кроме того, кофе стимулирует выработку гормонов стресса и вредит таким образом общему самочувствию.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar