Двойной удар по старению: Россиянам объяснили, как кофе и чай меняют здоровье и красоту

Регулярное употребление чая и кофе способно продлевать жизнь людям, страдающим диабетом. К такому выводу пришли японские учёные.

Специалисты объясняют этот эффект богатым составом напитков. В кофе содержатся фенольные соединения и кофеин, а в чае — катехиновые полифенолы и флавоноиды. Эти вещества обладают нейропротекторным действием, защищая клетки мозга и поддерживая когнитивные функции, говорится в исследовании, с которым ознакомилось РИА «ФедералПресс».

Эксперты советуют распределять дневную норму кофеина — от 210 до 400 миллиграммов — на несколько приёмов в первой половине дня. Такой подход позволяет усилить положительное воздействие и одновременно снизить вероятность проблем со сном.

Всё хорошо в меру: ранее врач предупредила об опасности кофе — выпитый в избыток напиток раздражает желудок и провоцирует рост уровня кислотности. Кроме того, кофе стимулирует выработку гормонов стресса и вредит таким образом общему самочувствию.