Двойной удар по старению: Россиянам объяснили, как кофе и чай меняют здоровье и красоту
РИА ФедералПресс: Сочетание кофе и чая может продлевать жизнь и защищать мозг
Регулярное употребление чая и кофе способно продлевать жизнь людям, страдающим диабетом. К такому выводу пришли японские учёные.
Специалисты объясняют этот эффект богатым составом напитков. В кофе содержатся фенольные соединения и кофеин, а в чае — катехиновые полифенолы и флавоноиды. Эти вещества обладают нейропротекторным действием, защищая клетки мозга и поддерживая когнитивные функции, говорится в исследовании, с которым ознакомилось РИА «ФедералПресс».
Эксперты советуют распределять дневную норму кофеина — от 210 до 400 миллиграммов — на несколько приёмов в первой половине дня. Такой подход позволяет усилить положительное воздействие и одновременно снизить вероятность проблем со сном.
Всё хорошо в меру: ранее врач предупредила об опасности кофе — выпитый в избыток напиток раздражает желудок и провоцирует рост уровня кислотности. Кроме того, кофе стимулирует выработку гормонов стресса и вредит таким образом общему самочувствию.
