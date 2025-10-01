Отрава для организма: В России обнаружили крупные партии чая с ядохимикатами

По итогам первых восьми месяцев 2025 года в России выявили более 111 тонн чая с содержанием пестицидов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты проверки Роспотребнадзора и Россельхознадзора. В ходе исследования 57 тысяч проб нарушения обнаружили в продукции известных торговых марок. В связи с этим глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов направил обращения в Генпрокуратуру, правительство и Минсельхоз с требованием привлечь нарушителей к ответственности.

Речь идёт о семи крупнейших производителях, таких как «Универсальные пищевые технологии», «Орими», «РЧК-Трейдинг», «Объединённая чайная компания», «Шеннун», «Симфония», «Рязанская чаеразвесочная фабрика». Эти компании выпускают продукцию под брендами Tess, Greenfield, Kioko, «Золотая чаша», «Беседа», Eastford, «Три дружных слона», «Города России», «Необычайный», TeaTale и другими.

Уточняется, что пестициды, используемые в сельском хозяйстве для защиты урожая, при попадании в организм человека наносят значительный вред здоровью. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вся опасная продукция уже изъята из оборота. Проведённые мероприятия показали необходимость усиления контроля за качеством чайной продукции на российском рынке.

«По всем фактам выявленных нарушений в отношении хозяйствующих субъектов приняты меры административного воздействия в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, выданы предписания об устранении выявленных нарушений», — отметили в ведомстве.

Присутствие пестицидов и инсекцидов в пищевых продуктах может иметь серьёзные последствия, предупредила диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова. Люди могут страдать от острых отравлений, аллергических реакций и хронических нарушений функций органов. Кроме того, существуют риски летального исхода. По словам специалиста, регулярное потребление таких веществ способно вызвать заболевания печени, почек и нервной системы, поскольку они прямо влияют на синтез нейромедиаторов в мозге, а также на другие связанные процессы.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, в свою очередь, считает важным, что в России выявляют и предотвращают продажу подобной продукции, что касается не только чая, но и иных товаров сельского хозяйства.