Инфекционист рассказал, при каком условии тартар превращается в «пищевую бомбу»

Приготовление блюд, в состав которых входит сырое мясо или рыба, требуют особой внимательности и осторожности. Если подобные ингредиенты протухнут из-за вышедшего срока годности, вкусный ужин может превратиться в источник опасных инфекций. Об этом предупредила инфекционист Елена Мескина, профессор кафедры педиатрии и руководитель отделения инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского.

«Если блюдо не заказали в 14:00, в 18:00 его уже нужно выбрасывать. Мы уверены, что на кухне это всегда делают?», — заявила врач в беседе с «Постньюс».

Мескина обратила внимание на то, что даже если мясо или рыба выглядят свежими, риск заражения всё равно существует. Она отметила, что употреблять такие продукты безопасно лишь при строгом надзоре. В идеале это означает, что ресторан получает продукцию напрямую от производителя утром и подаёт её к обеду. В иных ситуациях безопасность зависит от доверия к поставщику и кухне.

А ранее Life.ru рассказывал, как девушка приготовила яичницу на завтрак, после чего была экстренно госпитализирована с диагнозом сальмонеллёз. Оказалось, что после приёма пищи у неё поднялась температура до 39, упало давление, появились слабость, диарея и рвота. Россиянка всё ещё находится в больнице и постепенно идёт на поправку.