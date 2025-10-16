Сектор Газа
16 октября, 07:32

Девушка заболела сальмонеллёзом после домашней глазуньи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Galaganov

Россиянка госпитализирована с диагнозом сальмонеллёз после того, как приготовила и съела яичницу на завтрак. Спустя время после завтрака у неё поднялась температура до 39, упало давление, появились слабость, диарея и рвота. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Пациентке назначили анализы на инфекционные заболевания, и врачи подтвердили сальмонеллёз. Основным источником инфекции подозревают приготовленную дома глазунью. Девушка уже неделю находится в больнице под капельницами и постепенно идёт на поправку.

Ранее сообщалось, что сальмонеллёз выявили у маленького мальчика после появления в семье красноухой черепахи. По словам матери ребёнка, мальчик проводил с рептилией много времени, часто держал её на руках и играл. После ухудшения состояния была вызвана скорая помощь, ребёнок несколько дней находился под наблюдением врачей, которые подтвердили диагноз.

