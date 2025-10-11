Что не так с мясом? Технолог рассказала о причинах вспышек сальмонеллёза

Участившиеся случаи обнаружения кишечных палочек и сальмонеллёза в продуктах питания, особенно в куриных мясных изделиях, связаны с нарушением гигиенических норм и условий хранения. Об этом Life.ru рассказала пищевой технолог, кандидат наук Нелли Львович. Эксперт подчеркнула, что распространение этих бактерий обусловлено не только их природным происхождением, но и человеческим фактором.

Источник сальмонеллёза — загрязнённое сырьё, такое как мясо, яйца, молоко, а также инфицирование человека, который неправильно моет руки при приготовлении пищи. Нелли Львович Кандидат технических наук, пищевой технолог

Для профилактики заражения, по мнению технолога, необходимо строго соблюдать температурный режим хранения, контролировать сроки годности и проверять наличие маркировки. Особое внимание следует уделять небольшим предприятиям, производящим готовую еду, где зачастую отсутствует должное понимание требований пищевой безопасности.

«Важно, чтобы руководители и персонал понимали свою ответственность и знали, как их действия влияют на безопасность продукта: соблюдать гигиену, правильно хранить, следить за температурой и проводить своевременную дезинфекцию», — подчёркивает специалист.

Собеседница Life.ru отмечает, что чаще всего причиной кишечных инфекций является человеческий фактор и недостаточная гигиена, усугубляемые дефицитом квалифицированных кадров, особенно в крупных городах. В условиях роста спроса на готовую пищу производители не всегда успевают адаптировать производственные процессы, что приводит к высокой текучке кадров, недостаточному обучению вопросам пищевой безопасности и слабым внутренним системам контроля.

«Ответственность за качество продукции лежит на руководстве. Когда руководство понимает важность соблюдения стандартов, результаты становятся лучше — снижается риск заражений и повышается качество продукции. Обеспечению качества нужно уделять время и усилия: прописывать внутренние регламенты, соблюдать требования техрегламентов, обращаться к специалистам для адаптации стандартов под конкретное производство», — отмечает технолог.

Надлежащая система контроля, по мнению эксперта, — эффективный инструмент для снижения рисков. Руководству необходимо поддерживать такую систему, а сотрудникам — понимать свою роль и ответственность. Мотивация, поощрение за соблюдение требований и санкции за нарушения повышают вовлеченность персонала. В конечном итоге, именно производитель несёт ответственность за нарушения технологий, неправильное хранение и плохую гигиену, которые создают риски для потребителя.

