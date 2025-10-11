Что не так с мясом? Технолог рассказала о причинах вспышек сальмонеллёза
Участившиеся случаи обнаружения кишечных палочек и сальмонеллёза в продуктах питания, особенно в куриных мясных изделиях, связаны с нарушением гигиенических норм и условий хранения. Об этом Life.ru рассказала пищевой технолог, кандидат наук Нелли Львович. Эксперт подчеркнула, что распространение этих бактерий обусловлено не только их природным происхождением, но и человеческим фактором.
Источник сальмонеллёза — загрязнённое сырьё, такое как мясо, яйца, молоко, а также инфицирование человека, который неправильно моет руки при приготовлении пищи.
Для профилактики заражения, по мнению технолога, необходимо строго соблюдать температурный режим хранения, контролировать сроки годности и проверять наличие маркировки. Особое внимание следует уделять небольшим предприятиям, производящим готовую еду, где зачастую отсутствует должное понимание требований пищевой безопасности.
«Важно, чтобы руководители и персонал понимали свою ответственность и знали, как их действия влияют на безопасность продукта: соблюдать гигиену, правильно хранить, следить за температурой и проводить своевременную дезинфекцию», — подчёркивает специалист.
Собеседница Life.ru отмечает, что чаще всего причиной кишечных инфекций является человеческий фактор и недостаточная гигиена, усугубляемые дефицитом квалифицированных кадров, особенно в крупных городах. В условиях роста спроса на готовую пищу производители не всегда успевают адаптировать производственные процессы, что приводит к высокой текучке кадров, недостаточному обучению вопросам пищевой безопасности и слабым внутренним системам контроля.
«Ответственность за качество продукции лежит на руководстве. Когда руководство понимает важность соблюдения стандартов, результаты становятся лучше — снижается риск заражений и повышается качество продукции. Обеспечению качества нужно уделять время и усилия: прописывать внутренние регламенты, соблюдать требования техрегламентов, обращаться к специалистам для адаптации стандартов под конкретное производство», — отмечает технолог.
Надлежащая система контроля, по мнению эксперта, — эффективный инструмент для снижения рисков. Руководству необходимо поддерживать такую систему, а сотрудникам — понимать свою роль и ответственность. Мотивация, поощрение за соблюдение требований и санкции за нарушения повышают вовлеченность персонала. В конечном итоге, именно производитель несёт ответственность за нарушения технологий, неправильное хранение и плохую гигиену, которые создают риски для потребителя.
Ранее учёные опубликовали доклад по питанию. По мнению экспертов, основу здорового питания должна составлять растительная пища, а мясо может служить лишь небольшим дополнением к рациону. Специалисты советуют ограничить потребление красного мяса до 15 граммов в день, ежедневное меню должно включать 200 г овощей, 300 г фруктов и 210 г зерновых. Кроме того, следует употреблять 250 г молочных продуктов, 30 г рыбы или морепродуктов, а также умеренное количество белого мяса. По мнению учёных, такой режим питания способствует улучшению общего состояния здоровья, снижению общей смертности и уменьшению риска развития хронических заболеваний.
