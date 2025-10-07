Минпромторг сообщил об обязательной маркировке мяса и колбасы в 2026 году
Обложка © freepik
Минпромторг РФ намерен сделать обязательную маркировку мясных и колбасных изделий с 1 марта 2026 года. Проект постановления уже готов, рассказали в пресс-службе ведомства. Нововведение будет реализовываться поэтапно и поможет повысить качество продукции и дать полную информацию о нём потребителю.
«Маркировка мясных и колбасных изделий будет способствовать сокращению объёмов незаконного оборота данной продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики страны, предоставит потребителям возможность получить всю необходимую информацию о товаре, проверить его на предмет легальности нахождения в обороте и в случае необходимости направить жалобу о выявленных признаках нарушений», — отмечается в заявлении министерства.
Там добавили, что с 1 марта начнётся регистрация участников оборота в системе маркировки, затем в августе в обязательном порядке будут маркироваться мясные продукты, а с 1 октября — колбасные изделия.
Ранее также сообщалось, что российский Минфин предложил увеличить ставку НДС с 20% до 22%, оставив без изменений этот показатель для общественно важных товаров. В Кремле инициативу поддержали, а вот эксперты опасаются, что повышение налога приведёт к росту цен на бытовую технику, электронику, мебель, стройматериалы.
