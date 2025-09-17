Владимир Путин
17 сентября, 09:54

На полках российских супермаркетов нашли колбасу, способную вызвать рак

SHOT ПРОВЕРКА: В продукции Великолукского мясокомбината обнаружили мясной клей

Обложка © Life.ru

Серьёзные нарушения были обнаружены в продукции «Великолукского мясокомбината». В свиных и говяжьих сардельках, а также в докторской колбасе нашли микробную трансглютаминазу — так называемый «мясной клей», использование которого строго запрещено на территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Исследование проводилось в торговых точках Псковской и Архангельской областей. Мясокомбинату выдали официальное предостережение о недопустимости применения запрещённой добавки. Установлено, что «мясной клей» способен увеличивать проницаемость кишечника и повышать вероятность развития аутоиммунных заболеваний. Более того, существует прямая связь между использованием мясного клея и повышенным риском онкологических заболеваний.

От колбасы до онкологии: В популярных продуктах из «Ашана» нашли опасные для человека вещества
Ранее серьёзные нарушения выявили на московском предприятии «Дымовское колбасное производство». В партии свиного бескостного окорока от поставщика «Мираторг» обнаружили сальмонеллу. Заражённое сырьё объёмом более двух тонн оперативно перемещено на внешний склад.

Полина Никифорова
