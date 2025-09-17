На полках российских супермаркетов нашли колбасу, способную вызвать рак

Серьёзные нарушения были обнаружены в продукции «Великолукского мясокомбината». В свиных и говяжьих сардельках, а также в докторской колбасе нашли микробную трансглютаминазу — так называемый «мясной клей», использование которого строго запрещено на территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Исследование проводилось в торговых точках Псковской и Архангельской областей. Мясокомбинату выдали официальное предостережение о недопустимости применения запрещённой добавки. Установлено, что «мясной клей» способен увеличивать проницаемость кишечника и повышать вероятность развития аутоиммунных заболеваний. Более того, существует прямая связь между использованием мясного клея и повышенным риском онкологических заболеваний.