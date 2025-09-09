В мясной продукции крупного российского бренда нашли сальмонеллу

Санкционный контроль на московском предприятии «Дымовское колбасное производство» выявил в партии свиного бескостного окорока от поставщика «Мираторг» сальмонеллу. Об этом пишет телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Сообщается, что заражённое сырье объёмом более двух тонн оперативно перемещено на внешний склад для предотвращения попадания в производственную цепочку. Проверка проводилась в августе, результаты лабораторных исследований подтвердили несоответствие продукции санитарным нормам.