9 сентября, 09:10

В мясной продукции крупного российского бренда нашли сальмонеллу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Semiglass

Санкционный контроль на московском предприятии «Дымовское колбасное производство» выявил в партии свиного бескостного окорока от поставщика «Мираторг» сальмонеллу. Об этом пишет телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Сообщается, что заражённое сырье объёмом более двух тонн оперативно перемещено на внешний склад для предотвращения попадания в производственную цепочку. Проверка проводилась в августе, результаты лабораторных исследований подтвердили несоответствие продукции санитарным нормам.

В курице российского производителя нашли сальмонеллу
Ранее в сырье омской птицефабрики, которое использовалось для изготовления стрипсов в ресторанах Rostic’s, обнаружили сальмонеллу. После проверки изъяли заражённые полуфабрикаты весом 1,5 кг.

Мария Любицкая
