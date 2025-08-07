Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 10:45

Омскую фабрику оштрафовали на 350 тыс. за курицу с сальмонеллой для Rostic's

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Quality Stock Arts

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Quality Stock Arts

В сырье омской птицефабрики, предназначенном для изготовления стрипсов в Rostic's, обнаружена сальмонелла. Продукция была обнаружена во время санитарной проверки Роспотребнадзора в январе, по итогам которой изъяли заражённые полуфабрикаты общим весом 1,5 кг.

Лабораторные исследования показали наличие Salmonella Infantis. Согласно решению суда, вероятными причинами заражения курицы могли стать некачественное сырьё и/или несоблюдение санитарных норм на производстве.

Из документов Роспотребнадзора следует, что в качестве поставщика фигурирует «ПРОДО птицефабрика Сибирская». Производитель для Rostic's был привлечён к административной ответственности и оштрафован на 350 тысяч рублей. После инцидента в сети ресторанов также провели дополнительный аудит продукции и усилили контроль качества.

Опасный для человека антибиотик и сальмонеллу обнаружили в курице из Казахстана
Опасный для человека антибиотик и сальмонеллу обнаружили в курице из Казахстана

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку обстоятельств массового отравления в Перми. С 25 июня в медицинские учреждения города обратились десятки человек. Все они посещали одно и то же развлекательное заведение.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar