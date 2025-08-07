Омскую фабрику оштрафовали на 350 тыс. за курицу с сальмонеллой для Rostic's

В сырье омской птицефабрики, предназначенном для изготовления стрипсов в Rostic's, обнаружена сальмонелла. Продукция была обнаружена во время санитарной проверки Роспотребнадзора в январе, по итогам которой изъяли заражённые полуфабрикаты общим весом 1,5 кг.

Лабораторные исследования показали наличие Salmonella Infantis. Согласно решению суда, вероятными причинами заражения курицы могли стать некачественное сырьё и/или несоблюдение санитарных норм на производстве.

Из документов Роспотребнадзора следует, что в качестве поставщика фигурирует «ПРОДО птицефабрика Сибирская». Производитель для Rostic's был привлечён к административной ответственности и оштрафован на 350 тысяч рублей. После инцидента в сети ресторанов также провели дополнительный аудит продукции и усилили контроль качества.