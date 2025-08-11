В курице российского производителя нашли сальмонеллу
Завод Акашево оштрафовали на 700 тыс. из-за обнаружения сальмонеллы в продукции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Horizon Space
Специалисты выявили сальмонеллу в продукции птицефабрики «Акашевская» в Марий Эл, после чего производителю выписали штраф в размере 700 тысяч рублей. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.
Проверка показала, что с января по май 2025 года с птицефабрики поступала небезопасная продукция. Повторные лабораторные исследования в Татарстане, Пермском крае и Московской области выявили сальмонеллу в замороженном филе, голени «Халяль», грудке и печени. Суд решил привлечь производителя к административной ответственности, но решение пока не вступило в силу.
Ранее в сырье омской птицефабрики, которое использовалось для изготовления стрипсов в ресторанах Rostic’s, обнаружили сальмонеллу. После проверки изъяли заражённые полуфабрикаты весом 1,5 кг. Лабораторные исследования выявили Salmonella Infantis. Суд установил, что причиной заражения могло стать некачественное сырьё или нарушение санитарных норм на производстве.