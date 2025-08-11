В курице российского производителя нашли сальмонеллу

Специалисты выявили сальмонеллу в продукции птицефабрики «Акашевская» в Марий Эл, после чего производителю выписали штраф в размере 700 тысяч рублей. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

Проверка показала, что с января по май 2025 года с птицефабрики поступала небезопасная продукция. Повторные лабораторные исследования в Татарстане, Пермском крае и Московской области выявили сальмонеллу в замороженном филе, голени «Халяль», грудке и печени. Суд решил привлечь производителя к административной ответственности, но решение пока не вступило в силу.