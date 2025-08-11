Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 09:06

В курице российского производителя нашли сальмонеллу

Завод Акашево оштрафовали на 700 тыс. из-за обнаружения сальмонеллы в продукции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Horizon Space

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Horizon Space

Специалисты выявили сальмонеллу в продукции птицефабрики «Акашевская» в Марий Эл, после чего производителю выписали штраф в размере 700 тысяч рублей. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

Проверка показала, что с января по май 2025 года с птицефабрики поступала небезопасная продукция. Повторные лабораторные исследования в Татарстане, Пермском крае и Московской области выявили сальмонеллу в замороженном филе, голени «Халяль», грудке и печени. Суд решил привлечь производителя к административной ответственности, но решение пока не вступило в силу.

Опасный для человека антибиотик и сальмонеллу обнаружили в курице из Казахстана
Опасный для человека антибиотик и сальмонеллу обнаружили в курице из Казахстана

Ранее в сырье омской птицефабрики, которое использовалось для изготовления стрипсов в ресторанах Rostic’s, обнаружили сальмонеллу. После проверки изъяли заражённые полуфабрикаты весом 1,5 кг. Лабораторные исследования выявили Salmonella Infantis. Суд установил, что причиной заражения могло стать некачественное сырьё или нарушение санитарных норм на производстве.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Только на Life
  • Марий Эл, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar