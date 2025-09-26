«Аргументы убедительны»: Кремль поддержал кабмин в вопросе повышения НДС

Кремль не видит угрозы для делового климата в России в предложениях правительства по изменению налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не считает», — ответил он на вопрос журналистов о возможных негативных последствиях.

По словам представителя Кремля, аргументация кабмина «убедительная и обоснованная», а действия по корректировке налоговой политики «продуманные».

Какие изменения НДС обсуждаются в России

По информации источников в правительстве и СМИ, кабмин рассматривает возможность корректировки налога на добавленную стоимость, чтобы увеличить доходы бюджета:

Повышение базовой ставки. Сейчас НДС в России составляет 20%, обсуждается её увеличение на несколько процентных пунктов.

Сейчас НДС в России составляет 20%, обсуждается её увеличение на несколько процентных пунктов. Изменение льгот. Рассматривается пересмотр отдельных льготных ставок (например, 10% на продукты и лекарства) и исключение ряда товаров из льготных категорий.

Рассматривается пересмотр отдельных льготных ставок (например, 10% на продукты и лекарства) и исключение ряда товаров из льготных категорий. Администрирование. Планируется усилить контроль за уплатой налога и сократить схемы ухода от НДС.

Главная цель — сбалансировать бюджет, сохранить социальные обязательства и профинансировать приоритетные программы. В Кремле уверены, что эти меры не подорвут деловой климат и будут реализованы постепенно, чтобы бизнес смог адаптироваться.