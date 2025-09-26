Песков: Темпы развития экономики России остаются высокими

Российской экономике удаётся сохранять достаточно высокие темпы развития. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Экономика сохраняет достаточно высокие темпы развития. Конечно же, не обходится без проблем. Собственно, в нынешнем мире экономики всех государств испытывают определённые трудности. Но в целом стабильность налицо», — указал он.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» продолжают работать штатно и на полных мощностях. Так он прокомментировал слова главы США о том, что Турция прекратит закупать российские энергоресурсы.