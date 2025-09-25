Интервидение
25 сентября, 11:11

Песков: Выбор Казахстана в пользу локомотивов из США — это коммерческий вопрос

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сделку Казахстана и США о поставке локомотивов. Он отметил, что речь идет о коммерческом вопросе.

«Если США дали предложение коммерчески более выгодное, то тогда можно понять наших казахстанских друзей. Конечно же, нужно покупать ту продукцию, которая лучше и дешевле», — сказал Песков (цитата по РИА «Новости»).

При этом Песков подчеркнул, что Казахстан остается «очень близким» партнером Москвы, а торгово-экономическое сотрудничество между странами остается многогранным.

22 сентября Вашингтон объявил о крупнейшей сделке с Казахстаном: стоимость поставок составит около $4,2 млрд. Контракт был заключен после переговоров президентов Дональда Трампа и Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Ранее Казахстан закупал локомотивы у российского «Трансмашхолдинга», но после введения американских санкций компания продала доли в местных предприятиях. Теперь 100% «Локомотивосборочного завода» в Астане принадлежит американской Wabtec.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Санкции против России
  • США
  • Казахстан
  • Политика
