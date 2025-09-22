США заключили с Казахстаном крупнейшую в истории сделку по локомотивам
США и Казахстан заключили крупнейшее в истории соглашение о поставке локомотивов на сумму около 4,2 миллиарда долларов. Об этом объявил глава американского министерства торговли Говард Лютник в Нью-Йорке.
Он заявил, что «эта сделка на $4 млрд — не просто огромный успех», а также обеспечивает мощную поддержку важнейшей отрасли промышленности. Договорённость с компанией Wabtec предусматривает производство в Казахстане 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их дальнейшее сервисное обслуживание. Отмечается, что данное решение последовало после переговоров президентов Дональда Трампа и Касыма-Жомарта Токаева.
Сборочный завод Wabtec работает в Астане с 2009 года, куда было инвестировано 230 миллионов долларов, а уровень локализации производства достиг 45%. Кроме того, в прошлом году американская компания открыла в стране технологический и инженерный центр.
