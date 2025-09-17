Госдеп США согласился на продажу Нидерландам ракет AMRAAM

Госдепартамент США одобрил предварительное соглашение о продаже Нидерландам 232 управляемых ракет средней дальности AIM-120C-8 AMRAAM и восьми секций наведения на сумму около 570 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Эта поставка направлена на укрепление обороноспособности союзника по НАТО и поддержку внешнеполитических интересов Соединённых Штатов. При этом, как подчёркивают в Пентагоне, базовый военный баланс в регионе изменён не будет.

Основным подрядчиком выступит компания RTX Corporation из Арлингтона, штат Вирджиния. О каких-либо офсетных соглашениях, связанных с продажей, на данный момент не сообщается. Их условия определяются непосредственно между покупателем и подрядчиком. Реализация сделки не потребует привлечения дополнительных представителей США в Нидерландах, оборонная готовность Америки от продажи не пострадает, а окончательная стоимость может быть ниже озвученной.