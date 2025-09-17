Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 02:43

Госдеп США согласился на продажу Нидерландам ракет AMRAAM

Пентагон: Госдеп одобрил потенциальную продажу Нидерландам 232 ракет AMRAAM

AIM-120 AMRAAM. Обложка © Wikipedia / Staff Sergeant Vince Parker (USAF)

AIM-120 AMRAAM. Обложка © Wikipedia / Staff Sergeant Vince Parker (USAF)

Госдепартамент США одобрил предварительное соглашение о продаже Нидерландам 232 управляемых ракет средней дальности AIM-120C-8 AMRAAM и восьми секций наведения на сумму около 570 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Эта поставка направлена на укрепление обороноспособности союзника по НАТО и поддержку внешнеполитических интересов Соединённых Штатов. При этом, как подчёркивают в Пентагоне, базовый военный баланс в регионе изменён не будет.

Основным подрядчиком выступит компания RTX Corporation из Арлингтона, штат Вирджиния. О каких-либо офсетных соглашениях, связанных с продажей, на данный момент не сообщается. Их условия определяются непосредственно между покупателем и подрядчиком. Реализация сделки не потребует привлечения дополнительных представителей США в Нидерландах, оборонная готовность Америки от продажи не пострадает, а окончательная стоимость может быть ниже озвученной.

Моди заявил о поддержке усилий Трампа по достижению мира на Украине
Моди заявил о поддержке усилий Трампа по достижению мира на Украине

А ранее обозреватель американского издания призвал США развернуть массовое производство ударных дронов-камикадзе по образцу российских «Гераней». По его мнению, отсутствие «срочности» в создании подобных боеприпасов ставит под угрозу военно-стратегические интересы США. По мнению автора, речь должна идти «о создании условий для поддержания быстрого производства десятков тысяч единиц этого оружия в год, а не сотен или нескольких тысяч».

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • нидерланды
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar