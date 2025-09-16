«Десятки тысяч дронов»: США задумались о срочном производстве клонов «Гераней»

Обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей призвал США развернуть массовое производство ударных дронов-камикадзе по образцу российских «Гераней». По его мнению, отсутствие «срочности» в создании подобных одноразовых боеприпасов ставит под угрозу военно-стратегические интересы США.

«Отсутствие срочности со стороны американских военных в вопросе создания дальнобойных одноразовых ударных боеприпасов в больших масштабах абсурдно и опасно», — пишет Роговей. Он настаивает, что Пентагону давно следовало наладить серийное производство «надёжных и доступных беспилотников», а внимание к этой задаче появилось лишь недавно, когда ведомство попыталось догнать конкурентов.

По мнению автора, речь должна идти «о создании условий для поддержания быстрого производства десятков тысяч единиц этого оружия в год, а не сотен или нескольких тысяч». Роговей предупреждает: если США не добьются таких объёмов, это даст серьёзное преимущество соперникам — Китаю и России, которые, по его оценке, уже находятся в более выгодном положении по поставкам таких систем.

Автор также называет промахом недостаточные усилия по массовому развертыванию недорогих дальнобойных ударных беспилотников и приманок: «в последнее время отсутствие действий по принятию всех разумных мер для производства как можно большего количества относительно недорогих дальнобойных ударных беспилотников и дронов-приманок граничит с откровенной халатностью, когда речь идет об обеспечении национальной безопасности Америки».

Роговей предлагает создать две версии «американской Герани» — с большой и малой дальностью. По его замыслу, вариант большей дальности должен позволять нанесение ударов с баз в Тихом океане, включая Гуам, а меньший — запускаться с кораблей и наземных площадок ближе к театру операций. Автор допускает, что Россия к 2026 году сможет производить более 50 тысяч таких дронов в год по цене менее 50 тысяч долларов за единицу.