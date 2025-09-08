«‎Не потухло!» Армия России открыла сезон охоты за украинскими ТЭС ударом по крупнейшей станции

Российские беспилотники «Герань» в ночь с 7 на 8 сентября нанесли удар по Трипольской тепловой электростанции (ТЭС). Она является почти самым крупным энергетическим объектом на Украине. Местные жители сняли на видео удар и пожар после него.

Видео © Телеграм / Реальный Киев

Мониторинговые каналы сообщили, что в результате атаки в Киеве наблюдались кратковременные перебои с электроснабжением, которые уже устранены. Украинские СМИ уверены, что «сезон ударов по украинским ТЭС открыт». Именно поэтому жителям Незалежной советуют готовиться к сложной зиме.