«Не потухло!» Армия России открыла сезон охоты за украинскими ТЭС ударом по крупнейшей станции
ВС России атаковали беспилотниками Герань Трипольскую ТЭС на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol
Российские беспилотники «Герань» в ночь с 7 на 8 сентября нанесли удар по Трипольской тепловой электростанции (ТЭС). Она является почти самым крупным энергетическим объектом на Украине. Местные жители сняли на видео удар и пожар после него.
Видео © Телеграм / Реальный Киев
Мониторинговые каналы сообщили, что в результате атаки в Киеве наблюдались кратковременные перебои с электроснабжением, которые уже устранены. Украинские СМИ уверены, что «сезон ударов по украинским ТЭС открыт». Именно поэтому жителям Незалежной советуют готовиться к сложной зиме.
По данным мониторинговых ресурсов, контролируемых противником, в ночь на 8 сентября над территорией Украины находилось от 35 до 40 беспилотников «Герань».
