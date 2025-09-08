Мессенджер MAX
8 сентября, 05:58

«‎Не потухло!» Армия России открыла сезон охоты за украинскими ТЭС ударом по крупнейшей станции

ВС России атаковали беспилотниками Герань Трипольскую ТЭС на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Российские беспилотники «Герань» в ночь с 7 на 8 сентября нанесли удар по Трипольской тепловой электростанции (ТЭС). Она является почти самым крупным энергетическим объектом на Украине. Местные жители сняли на видео удар и пожар после него.

Видео © Телеграм / Реальный Киев

Мониторинговые каналы сообщили, что в результате атаки в Киеве наблюдались кратковременные перебои с электроснабжением, которые уже устранены. Украинские СМИ уверены, что «сезон ударов по украинским ТЭС открыт». Именно поэтому жителям Незалежной советуют готовиться к сложной зиме.

По данным мониторинговых ресурсов, контролируемых противником, в ночь на 8 сентября над территорией Украины находилось от 35 до 40 беспилотников «Герань».

Новости СВО. ВС РФ освободили Хорошее, давят ВСУ у Шахово и Северска, на Украине ПВО поразила кабмин, из армии хунты сбежало 142 тыс., 8 сентября
Ранее Life.ru рассказал, что российские бойцы нанесли удар «Искандером» по пункту подготовки и запуска БПЛА дальнего действия ВСУ в Черниговской области. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение до десяти боевиков и восьми единиц автомобильного транспорта с пусковыми установками.

