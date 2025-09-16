Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 18:12

Моди заявил о поддержке усилий Трампа по достижению мира на Украине

Моди: Индия поддерживает усилия США по достижению мира на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PradeepGaurs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PradeepGaurs

Индия поддерживает усилия Соединённых Штатов по достижению мира на Украине, заявил премьер-министр Нарендра Моди. Он упомянул об этом в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом, который поздравил его с днем рождения.

«Как и вы, я также всецело стремлюсь вывести индийско-американское всеобъемлющее и глобальное партнёрство на новый уровень», — написал Моди в соцсети Х.

«Как же так?!» Лавров объяснил оторопь Запада из-за фото Путина, Моди и Си Цзиньпина
«Как же так?!» Лавров объяснил оторопь Запада из-за фото Путина, Моди и Си Цзиньпина

Ранее Трамп призывал европейских лидеров отказаться от закупок российской нефти и оказать экономическое давление на Китай за поддержку Москвы. Кроме того, администрация США выдвинула принципиальное условие для заключения торгового соглашения с Индией, потребовав от Нью-Дели значительного сокращения закупок нефти из РФ.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Нарендра Моди
  • Индия
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar