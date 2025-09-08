«Как же так?!» Лавров объяснил оторопь Запада из-за фото Путина, Моди и Си Цзиньпина

Запад почувствовал волнение и беспокойство, когда обратил внимание на укрепляющиеся отношения России, Китая, Индии. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя реакцию Запада на совместное фото лидеров названых стран во время встречи в КНР.

«Наши ощущения от контактов с индийскими и китайскими друзьями, что мы в ближайшее время можем возобновить этот диалог (сотрудничество России, КНР и Индии — прим. Life.ru), он пойдёт на пользу всем. Потому что не случайно, как только три страны, лидеры трёх стран появились вместе на фотографии, сразу все заволновались», — сказал российский дипломат, выступая перед студентами МГИМО.

Лавров добавил, что американские аналитики и вовсе засуетились, задаваясь вопросом: «Как же так, если эти трое будут дружить, как же нам тогда использовать каждого из них против других». Министр уверен, что Запад не оставит попыток стравить Россию со своими союзниками, но это возымеет обратный эффект.