Не только «Калинка-малинка»! В Кремле заметили особые знаки внимания Си Цзиньпина к Путину

Президент РФ Владимир Путин во время своего визита в КНР удостоился особого внимания и расположения со стороны председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Этих знаков было очень много со стороны китайских коллег, очень много. Но самое главное — со стороны председателя КНР. Там было особое внимание, особое расположение и возможность хорошо, субстантивно, спокойно поговорить один на один», — поделился дипломат.