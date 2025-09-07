Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 11:42

Не только «Калинка-малинка»! В Кремле заметили особые знаки внимания Си Цзиньпина к Путину

Ушаков рассказал об особом расположении Си Цзиньпина к Путину в Пекине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин во время своего визита в КНР удостоился особого внимания и расположения со стороны председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Этих знаков было очень много со стороны китайских коллег, очень много. Но самое главное — со стороны председателя КНР. Там было особое внимание, особое расположение и возможность хорошо, субстантивно, спокойно поговорить один на один», — поделился дипломат.

Так, на приёме в честь участников саммита ШОС российского президента сначала встречали мелодией народной песни «Калинка-малинка», а позже на торжественном мероприятии в его честь прозвучали знаменитые «Подмосковные вечера».

Трамп: Буду рад присутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в США
Трамп: Буду рад присутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в США

Напомним, президент РФ рано утром 31 августа прибыл в Тяньцзинь на саммит ШОС. Путин провёл встречу с Си Цзиньпином и его супругой. Главы государств обменялись краткими репликами перед общей фотографией участников. На саммите ШОС Путина приветствовали мелодией «Калинка-малинка».

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Си Цзиньпин
  • Юрий Ушаков
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar