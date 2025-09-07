Не только «Калинка-малинка»! В Кремле заметили особые знаки внимания Си Цзиньпина к Путину
Ушаков рассказал об особом расположении Си Цзиньпина к Путину в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время своего визита в КНР удостоился особого внимания и расположения со стороны председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Этих знаков было очень много со стороны китайских коллег, очень много. Но самое главное — со стороны председателя КНР. Там было особое внимание, особое расположение и возможность хорошо, субстантивно, спокойно поговорить один на один», — поделился дипломат.
Так, на приёме в честь участников саммита ШОС российского президента сначала встречали мелодией народной песни «Калинка-малинка», а позже на торжественном мероприятии в его честь прозвучали знаменитые «Подмосковные вечера».