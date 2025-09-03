Мальчик заразился сальмонеллёзом от домашней черепашки

Маленький мальчик оказался в больнице с сальмонеллёзом после того, как в семье появилась красноухая черепашка. Об это сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на маму ребёнка.

Чтобы спасти ребёнка, пришлось срочно вызвать скорую помощь, мальчик провёл несколько дней под наблюдением врачей. После проведения анализов медики поставили диагноз — сальмонеллёз. Родители сразу заподозрили новую домашнюю рептилию — красноухую черепаху, которая недавно появилась в семье. Мальчик проводил с ней много времени, часто держал на руках и играл.

Эксперты объясняют: сальмонеллы — естественные обитатели кишечника черепах, и определить, заражено ли животное, без специальных тестов невозможно. Именно поэтому эти милые питомцы могут стать скрытым источником инфекции, особенно для детей, которые берут их в руки или касаются воды в аквариуме.

Для предотвращения подобных ситуаций специалисты советуют содержать черепах в оборудованных террариумах и тщательно мыть руки после любого контакта с животным или его средой обитания.