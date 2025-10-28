Манул Борис преподал мастер-класс зажировки по-сибирски: уже почти 6 кг

Манул Борис из красноярского парка «Роев ручей» официально вступил в сезон зажировки и уже набрал вес до 5,8 килограмма. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, это нормальный процесс — перед зимой манулы увеличивают потребление пищи, чтобы сформировать жировой запас и легче пережить холода.

Каждый день Бориса взвешивают, но сделать это — непростая задача: манул не любит процедуры. Поэтому зоологи прибегают к хитрости — ставят весы прямо в вольер и кладут на них лакомство. Как только кот запрыгивает за угощением, специалисты успевают зафиксировать вес.

Норма набора массы у манулов перед зимой — от 15 до 25 процентов от летнего веса. При избыточном росте массы зоологи корректируют рацион, ведь ожирение может навредить сердцу и суставам животного.

Фото © Парк «Роев ручей» Красноярск

«Борис чувствует себя отлично, аппетит у него отменный, а вес в пределах нормы. Можно сказать, к зиме наш пушистый красноярец готов», — отметили сотрудники «Роева ручья».

Манулы — редкие степные кошки, занесённые в Красную книгу. Они отличаются густой шерстью, короткими лапами и выразительной мимикой, из-за чего их часто называют «самыми хмурыми кошками в мире».

Кстати, манул Тимофей, живущий в Московском зоопарке, тоже активно готовится к холодному сезону. Он уже набрал 5,9 кг и продолжает набирать вес в рамках сезонной зажировки.