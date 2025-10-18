Самых одиноких горилл нашли в вольере давно заброшенного зоопарка в Британии

В заброшенном британском зоопарке, не работающем уже более трёх лет, обнаружили группу горилл, которых назвали «самыми одинокими в мире». Местные жители нашли обезьян в вольере Бристольского зоопарка, закрытого для посетителей с сентября 2022 года. На кадрах можно увидеть гориллу, стучащую в стекло, очевидно, пытаясь привлечь чьё-то внимание.

Заброшенный вольер, где содержатся восемь горилл, зарос растениями и окружён пустыми зданиями. При этом бристольское зоологическое общество заверило, что о животных ежедневно заботятся опытные сотрудники. Они делают всё возможное для обеспечения благополучия стаи в ожидании переезда в новый зоопарк, запланированного через несколько месяцев.

Руководство зоопарка заявило, что информация искажает реальность, а животные содержатся в надлежащих условиях, имея доступ как к большой открытой площадке, так и к нескольким закрытым помещениям. Кроме того, в скором времени стая будет перевезена в свой новый дом, расположенный в зоне «Африканский лес» нового зоопарка, который больше в 4,5 раза.

Ранее стало известно, что в ходе проверки в одном из частных зоопарков Москвы были выявлены серьёзные нарушения. Местная прокуратура зафиксировала несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм лицензирования в области обращения с животными. В настоящее время проверка продолжается, а по её завершении будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.