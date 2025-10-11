В Московском зоопарке пополнение — родился детёныш краснокнижной обезьяны

Московский зоопарк пополнился редким представителем фауны, занесённым в международную Красную книгу. Первое сентября ознаменовалось рождением детёныша мартышки дианы, чьё существование находится под угрозой исчезновения. Об этом стало известно благодаря сообщению, опубликованному в телеграм-канале зоопарка.

Детеныш обезьяны дианы. Видео © Telegram/ Московский зоопарк

«Через 2 недели детеныш начал потихоньку сползать с матери и исследовать окружающий его мир. Сейчас значительную часть времени он проводит рядом с мамой, которая продолжает носить его на себе, но так же самостоятельно лазает по решетке, ходит по полке и иногда играет со своей старшей сестрой Виолой», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Специалисты приняли решение не брать новорождённого на руки, дабы избежать дополнительного стресса, вследствие чего определение пола приостановлено. Дело в том, что половые признаки мартышек скрыты специальной анатомической особенностью — паховой складкой. Новорождённый обосновался в павильоне Московского зоопарка, известном как «Дом приматов».

