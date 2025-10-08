Московский зоопарк простился со Сью – тапиром, дожившим до «столетнего» возраста

В Московском зоопарке в возрасте 37 лет скончалась самка тапира по имени Сью, любимица посетителей учреждения. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале зоопарка.

Ушла из жизни тапир-долгожитель Московского зоопарка. Видео © Telegram / Московский зоопарк

Сью родилась в феврале 1988 года в американском Детройте и переехала в Москву в 2005 году. В последние годы у тапира начались проблемы со здоровьем – причиной стала глубокая старость. В дикой природе эти животные живут около 24 лет, в зоопарках – до 30 лет, а по человеческим меркам возраст Сью составлял примерно 100 лет.

