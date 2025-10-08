Валдайский форум
8 октября, 20:20

Московский зоопарк простился со Сью – тапиром, дожившим до «столетнего» возраста

В Московском зоопарке в возрасте 37 лет скончалась самка тапира по имени Сью, любимица посетителей учреждения. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале зоопарка.

Ушла из жизни тапир-долгожитель Московского зоопарка. Видео © Telegram / Московский зоопарк

Сью родилась в феврале 1988 года в американском Детройте и переехала в Москву в 2005 году. В последние годы у тапира начались проблемы со здоровьем – причиной стала глубокая старость. В дикой природе эти животные живут около 24 лет, в зоопарках – до 30 лет, а по человеческим меркам возраст Сью составлял примерно 100 лет.

Ранее Life.ru писал, что директор Московского зоопарка Светлана Акулова потребовала ужесточить наказания за продажу экзотических животных. Она подчеркнула, что содержание таких видов должно строго регулироваться, а в частных руках многие животные страдают в неподходящих условиях. Для борьбы с незаконной торговлей она предложила просвещение общества и более жёсткие меры для нарушителей.

Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Юния Ларсон
