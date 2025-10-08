Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

8 октября, 14:30

Учения по поимке сбежавшего тигра на двух «лапах» прошли в Калининградском зоопарке

Обложка © Калининградский зоопарк

Сотрудники Калининградского зоопарка провели специальные учения по отработке действий на случай побега крупного хищника. О подробностях тренировочного процесса рассказали в зооорганизации.

Видео © Калининградский зоопарк

«Видео кажется забавным, но на самом деле, за этой картинкой скрываются десятки тренировок. Шутка ли, научить полторы сотни сотрудников действовать слаженно и чётко!» — говорится в сообщении.

Там отметили, что ключевая роль в операции отводится ветеринарным врачам и водителям, которые должны аккуратно приблизиться к животному, усыпить его с помощью инъекционного дротика и безопасно вернуть в вольер.

Директор Московского зоопарка требует наказывать жёстче за продажу экзотических животных
Напомним, 30 сентября в Ленинградском зоопарке сообщили о бегстве самки большого индийского калао — птица улетела, когда её хотели переселить в зимний вольер. Начались масштабные поиски, которые принесли плоды спустя четыре дня.

