Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 сентября, 14:31

Привередливый в квартирном вопросе калао сбежал из зоопарка и «поставил на уши» весь Петербург

Калао из Ленинградского зоопарка. Обложка © Ленинградский зоопарк

Крупная птица — большой индийский калао — совершила побег из Ленинградского зоопарка во время сезонной пересадки из летнего вольера в зимний. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Птица направилась в сторону Александровского парка. Сотрудники зоопарка организуют поиски беглеца, которого можно опознать по крупному жёлтому клюву и контрастному чёрно-белому оперению. Очевидцев, заметивших калао, просят связаться с администрацией зоопарка.

Ранее Life.ru рассказывал о серии зверских нападений на кошек в Дмитровском муниципальном округе Подмосквья. Неизвестный живодёр похищает домашних питомцев, отпиливает им лапки, после чего отпускает на волю. Некоторых его жертв удалось спасти и подлечить, но местные жители пребывают в шоке.

