Привередливый в квартирном вопросе калао сбежал из зоопарка и «поставил на уши» весь Петербург

Крупная птица — большой индийский калао — совершила побег из Ленинградского зоопарка во время сезонной пересадки из летнего вольера в зимний. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Птица направилась в сторону Александровского парка. Сотрудники зоопарка организуют поиски беглеца, которого можно опознать по крупному жёлтому клюву и контрастному чёрно-белому оперению. Очевидцев, заметивших калао, просят связаться с администрацией зоопарка.

