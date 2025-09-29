Попавшего в скандал с Инстасамкой стилиста ищут приставы из-за долга в 2,5 млн рублей

Стилиста Николая Овечкина ищут судебные приставы из-за крупного долга в 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Super.

Рекламное агентство ООО «Зебра Хиро» потребовало взыскать с Овечкина сумму основного долга в размере 2 068 710 рублей, а также проценты за пользование чужими деньгами — 312 124 рублей и расходы по оплате госпошлины — 96,4 тысячи рублей. Решение суда удовлетворило все требования истца в полном объёме. Сам же Овечкин не явился на заседание.

Ранее сообщалось, что Овечкин, по словам певицы Инстасамки, присвоил миллионы, выделенные на съёмки клипа «BOSS», а также привлёк к работе подрядчиков, включая бренд Bosco, не выполнив финансовых обязательств перед ними. При этом сам Овечкин намерен решать вопрос в правовом поле, отказываясь от комментариев из-за якобы существующего договора о неразглашении.