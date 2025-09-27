Задолжал миллион: Звёздного стилиста Овечкина обвинили в срыве съёмок клипа Анны Асти

На стилиста Николая Овечкина поступили очередные обвинения в мошенничестве, на сей раз от его коллеги Александры Панаитовой. Информация о конфликте получила огласку вслед за историей, которую обнародовала певица Инстасамка.

По словам Панаитовой, Овечкин привлёк её к созданию видеоработы для хита Анны Асти «Царица», выступая связующим звеном с артисткой. Стилистка утверждает, что он гарантировал покрытие всех затрат на материалы и реквизит, однако затем прекратил общение и финансовые переводы.

Панаитова добавила, что все расходы, как и в ситуации, описанной ранее Инстасамкой, ей пришлось покрывать из собственных средств. В итоге Николай оказался должен ей порядка миллиона рублей помимо обещанного гонорара.

Ранее Life.ru рассказывал, что стилист Николай Овечкин, по словам певицы Инстасамки, присвоил миллионы, выделенные на съёмки клипа «BOSS», а также привлёк к работе подрядчиков, включая бренд Bosco, не выполнив финансовых обязательств перед ними. При этом сам Овечкин намерен решать вопрос в правовом поле, отказываясь от комментариев из-за якобы существующего договора о неразглашении.