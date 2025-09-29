Лишает котят лап и бросает умирать: В Подмосковье орудует серийный живодёр

В одном из посёлков Дмитровского городского округа Московской области произошла серия жестоких нападений на кошек, в результате которых как минимум два котёнка лишились лап. Об инцидентах kp.ru рассказала местная жительница Татьяна Морева.

«11 сентября мне позвонила дочка: «Мам, к нам на участок пришёл большой котёнок. Только у него нет лапки…», — вспоминает Татьяна.

Спустя полторы недели, 21 сентября, был обнаружен ещё один пострадавший котёнок, у которого конечность была сломана в двух местах, а из раны торчала кость. Поскольку ткани частично омертвели, животному также потребовалась срочная операция. Расходы на ветеринарные услуги взяли на себя сердобольные соседи, собравшие необходимую сумму через общий чат.

Проанализировав географию происшествий, местные жители пришли к выводу, что злоумышленник, скорее всего, проживает в начале посёлка, в радиусе двух улиц, что сужает круг подозреваемых до примерно пятидесяти человек. Татьяна Морева отметила, что изначально рассматривалась версия с капканами, которые могли быть установлены рабочими со стройки на зайцев, однако эта теория не подтвердилась после проверки.

Многие в посёлке убеждены, что неизвестный намеренно не добивает своих жертв, а отпускает их искалеченными, получая от этого садистское удовольствие. На данный момент сообщается, что в правоохранительные органы пострадавшие ещё не обращались.

