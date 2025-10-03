Валдайский форум
3 октября, 15:36

В Петербурге сбежавшего индийского калао Шанти поймали обычным сачком

Калао. Обложка © Ленинградский зоопарк

Сотрудникам зоопарка удалось поймать сбежавшую птицу калао по имени Шанти после четырёхдневных поисков на Васильевском острове. Об этом сообщил корреспондент 78.ru, присутствовавший при операции.

В Петербурге сбежавшего индийского калао Шанти поймали обычным сачком. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

По информации журналиста, птицу поймали при помощи обычного сачка, после чего сотрудники зоопарка сразу же покинули место проведения операции.

Напомним, о бегстве большого индийского калао из Лениградского зоопарка стало известно 30 сентября. Свободолюбивая птица вырвалась на волю во время переселения в зимний вольер.

