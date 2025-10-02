Директор Московского зоопарка требует наказывать жёстче за продажу экзотических животных

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила о поддержке запрета на свободную продажу экзотических животных частным лицам. Свою позицию по этому вопросу она озвучила в беседе с корреспондентом «Постньюс».

«Содержание животных, опасных для населения, должно быть строго регламентировано. Бесконтрольная продажа — такое же нарушение закона, как и их бесконтрольное содержание», — подчеркнула Акулова.

По её словам, запрет касается только видов, не предназначенных для домашнего содержания, и не распространяется на лицензированные зоопарки. Гендиректор зоопарка отметила, что многие экзотические животные в частных руках оказываются в неподходящих условиях — сараях или подвалах с хроническими болезнями. В качестве эффективных мер борьбы с нелегальной торговлей она предложила просвещение общества и ужесточение наказаний для нарушителей.

1 сентября в России вступил в силу закон, запрещающий держать дома более сотни видов диких животных. Дело в том, что объёмы нелегальной торговли экзотическими животными в России превысили показатели легального рынка и достигли сотни миллионов рублей. В Минприроды РФ подтвердили разработку совместных мер с другими ведомствами, включая блокировку интернет-объявлений о продаже и ужесточение ответственности для продавцов и площадок, размещающих такие предложения.